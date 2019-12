Alisson Becker, do Liverpool, ganhou o prémio de melhor guarda-redes do mundo nos prémios Globe Soccer Awards, que decorrem este domingo no Dubai.

O brasileiro ganhou pela segunda vez o prémio de melhor guarda-redes dos Globe Soccer, depois de já ter vencido no ano passado.

O prémio deste ano junta-se aos que já tinha ganhado de melhor guarda-redes da Bola de Ouro, da UEFA e do The Best, da FIFA.

Alisson Becker não esteve presente na gala, por estar a jogar este domingo frente ao Wolverhampton, mas recebeu o prémio em Inglaterra e enviou uma mensagem gravada.