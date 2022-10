O Tottenham venceu em Brighton por 1-0, este sábado.



Depois de ter sofrido a primeira derrota da temporada no dérbi do norte de Londres contra o Arsenal na semana passada, os «spurs» conseguiram passar no terreno dos «seagulls». O inevitável Harry Kane anotou o golo que resolveu a partida, aos 22 minutos.

O Tottenham, adversário do Sporting na Champions, segue com 20 pontos, mais quatro do que o Chelsea, que hoje venceu o Wolverhampton por 3-0, equipa que na semana passada dispensou o técnico português Bruno Lage, e a um do Arsenal, que é segundo e que no domingo recebe o Liverpool.

A liga inglesa é liderada, à condição, pelo bicampeão Manchester City, que hoje goleou o Southampton por 4-0, num encontro em que o português João Cancelo abriu o ativo.