O Tottenham está de luto pela morte do preparador físico, Gian Piero Ventrone.



Numa nota divulgada no site oficial, o emblema londrino lamenta a morte do treinador «uma figura popular entre os jogadores e staff técnico». A morte do técnico italiano, de 62 anos, não foi revelada.



Gian Piero Ventrone chegou aos spurs desde novembro de 2021 depois de passagens por Juventus, Catania, Jiangsu Suning, Guangzhou Evergrande e AC Ajaccio.



A imprensa inglesa escreve que o italiano foi vítima de leucemia.