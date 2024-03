Vinda de uma derrota com o Brasil, a seleção inglesa voltou a jogar em Wembley e esteve muito perto de somar mais um desaire, mas Jude Bellingham garantiu o empate ao cair do pano diante da Bélgica, num encontro de preparação para o Euro 2024, esta terça-feira.

O médio Youri Tielemans adiantou os belgas aos 11 minutos, mas os ingleses responderam logo de seguida, de penálti, por Ivan Toney (17m).

A Bélgica passou novamente para a frente do marcador aos 36 minutos, quando Romelu Lukaku aproveitou um erro de Lewis Dunk e, de trivela, assistiu para o bis de Tielemans.

Mesmo em cima do apito final, Jude Bellingham comprovou a sua veia goleadora na área dos belgas e fixou o 2-2.

Também esta terça-feira, a Alemanha venceu os Países Baixos por 2-1, um resultado que permite encher o balão de confiança antes de abrir portas ao Europeu.

A Mannschaft até começou a perder, logo aos 4 minutos, graças ao golo de Veerman, mas Mittelstadt (11m) e Fullkrug (85m) operaram a reviravolta.

A seleção francesa também voltou aos triunfos. Depois da derrota com a Alemanha, os gauleses venceram o Chile por 3-2, em Marselha, onde o Benfica vai jogar nos quartos de final da Liga Europa.

Marcelino Núñez abriu o marcador aos seis minutos de jogo, mas os vice-campeões do mundo viraram para 2-1 ainda na primeira parte, com golos de Fofana (19m) e Kolo Muani (25m).

Na segunda parte, Olivier Giroud (72m) dilatou a vantagem francesa, mas Dario Osorio (82m) ainda reduziu para os chilenos.

«Leões» em ação: Hjulmand titular, Israel e Diomande no banco

Quantos aos outros jogos da noite, nota para a vitória da Dinamarca na receção às Ilhas Faroé, por 2-0, em Brondby. O médio Morten Hjulmand, do Sporting, foi titular, mas saiu ao intervalo.

Num duelo entre seleções com jogadores do Sporting, a Costa do Marfim derrotou o Uruguai (2-1), em Lens, França. Ao contrário do que aconteceu no primeiro jogo de preparação, Franco Israel (Uruguai) e Ousmane Diomande (Costa do Marfim) não saíram do banco.