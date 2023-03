Bruno Fernandes em declarações à Eleven no final da pesadíssima derrota por 7-0 em Liverpool:

«Sofremos um golo a acabar a primeira parte, depois não soubemos reagir e sofremos um golo também no início da segunda parte. A partir daí concedemos muito espaço ao Liverpool para sair em contra-ataque e sabemos que eles são muito fortes no contra-ataque.

Este jogo não define esta equipa, não pode definir esta equipa. Pelo menos para nós. Para fora até pode definir, mas para nós não. O caminho ainda é longo, sabíamos disso antes do jogo. Há que acreditar que há muito para conquistar ainda e perdemos três pontos hoje aqui.

O que vai aqui dentro é muita tristeza, muita revolta. Perder o jogo em casa de um rival já é mau, perder desta maneira é ainda pior. Estou já a pensar no próximo jogo. Não podemos fazer nada agora em relação a este jogo, já passou, temos de olhar para o próximo jogo porque as contas fazem-se no fim. Temos de esperar um deslize de outros para subir na classificação e há que fazer o nosso sem pensar nos outros, porque isso não nos leva a lado nenhum.

Não há muito a dizer em momentos como este. Há que dar uma resposta imediatamente na quinta-feira, numa competição diferente, mas não há nada a dizer. Temos de seguir em frente como seguimos quando ganhámos. Já tivemos resultados bem negativos no passado, conseguimos sair disso e agora temos de conseguir também.»