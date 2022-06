O empresário norte-americano Todd Boehly, líder do consórcio que comprou no passado mês de maio o Chelsea, vai ser diretor-desportivo interino dos «blues», além de presidente, anunciou esta quarta-feira o emblema de Londres.

«Boehly vai desempenhar as funções de diretor-desportivo interino até ser nomeado um substituto a tempo inteiro, dando sequência ao trabalho do clube no presente mercado de transferências», refere o comunicado divulgado no site oficial do clube inglês.

Outras alterações na estrutura diretiva incluem a saída de Marina Granovskaia, que estava encarregada das transferências de jogadores, embora mantendo-se em funções até final da atual janela de mercado de futebolistas.

Como o Mais Futebol já noticiou, Bruce Buck, presidente dos «blues» escolhido por Roman Abramovich, também vai deixar cessar funções no final do mês de junho.

A venda do Chelsea, por 4,25 mil milhões de libras (4,9 mil milhões de euros) ao consórcio de Boehly ficou consumada no final do mês de maio – a mais alta transação de sempre do género -, após 19 anos de ‘reinado’ do empresário russo Abramovich, alvo de sanções ligadas à invasão da Rússia à Ucrânia.