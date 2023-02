Continua a crise milionária do Chelsea. Os blues perderam, este domingo, o dérbi de Londres contra o Tottenham por 2-0, numa partida da 25.ª jornada da Pemier League.



No estádio dos spurs, Enzo Fernández e Félix foram titulares, mas a equipa de Graham Potter voltou a desiludir. Raramente incomodou o guarda-redes Foster e ainda perdeu Thiago Silva por lesão. Por outro lado, Porro viu do banco a sua equipa ficar perto do golo num remate de Hojbjerg ao poste.



A primeira parte teve muitas quezílias e ficou marcada por um lance em que Ziyech foi expulso por agressão a Emerson. No entanto, o árbitro mudou a decisão depois de rever o episódio entre ambos no monitor e mostrou apenas cartão amarelo ao marroquino.



O Tottenham colocou-se em vantagem no marcador logo no arranque da segunda parte. Enzo afastou para a zona frontal, Skipp antecipou-se a Félix e fez um golaço - foi o primeiro golo do médio pela equipa principal dos spurs.



Potter retirou Loftus-Cheek e Ziyech do campo e lançou Zakaria e Mount. Nem por isso o Chelsea melhorou ou criou oportunidades para marcar. Pelo contrário, foi o Tottenham quem fez o 2-0 e deu a estocada final na partida. Na sequência de um pontapé de canto, Dier ganhou de cabeça a Chilwell e Kane, oportuno, atirou para a baliza de Kepa.



Félix saiu no minuto seguinte, aos 83, pouco antes de Pedro Porro ir a jogo na formação da casa (entrou aos 88m). Com esta vitória o Tottenham reforçou à condição o quarto lugar enquanto o Chelsea é 10.º com apenas, imagine-se, 31 pontos e estão mais perto da zona de descida do que dos lugares de acesso à Champions.



Classificação da Premier League