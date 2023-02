Graham Potter não tem tido um início fácil no Chelsea. Desde o recomeço da Premier League, após a pausa para o Mundial 2022, os blues têm apenas duas vitórias em 11 jogos. O técnico inglês, que sucedeu a Thomas Tuchel no comando dos londrinos, revelou que tem recebido ameaças de morte assim como a sua família.



«Por mais apoio que tenha tido, recebi alguns e-mails pouco simpáticos a desejar que eu e os meus filhos morrêssemos. Isso não é, obviamente, agradável. O desafio para mim é: 'Como me devo comportar?'. O meu foco é esse. Quanto mais alto estás, mais pressão tens sobre a tua pessoa. Quero ter sucesso no Chelsea. Depois há estas coisas absurdas das quais não quero saber», disse, em conferência de imprensa.



«Se vais trabalhar e alguém te critica, não é agradável. Podes responder de duas formas. Ou dizes que não te importas, mas sabes que estás a mentir. Todos se importam sobre o que as pessoas pensam, porque somos programados para estarmos ligados socialmente. Perguntem à minha família como tem sido a sua vida. Não tem sido um período agradável. Eu percebo os adeptos vão para casa chateados porque a equipa não está a ganhar mas posso garantir que a minha vida nos últimos três, quatro meses, tem sido bastante normal», acrescentou.



Potter garantiu que os e-mails foram um ato isolado. «Tens de colocar isso de lado. Felizmente foi um episódio isolado. É uma daquelas coisas. Não vou dar grande importância. Não é agradável nem para mim nem para a minha família. Tens de aceitar a crítica, tens de aceitar os assobios quando não ganhas, mas há uma linha. Não sou o primeiro treinador com quem ultrapassam essa linha. E desta vez, acho que essa linha foi ultrapassada.»

O Chelsea joga, este domingo, em casa do Tottenham num dérbi londrino da 25.ª jornada da Premier League.