O Southampton venceu neste sábado em casa do Chelsea por 1-0 com o único golo da partida a ser apontado pro Ward-Prowse, médio que está muito perto de fazer história na Premier League.

Ward-Prowse marcou o golo na conversão de um livre direto, apontando o 17.º golo dessa forma no campeonato.

E este não é um registo qualquer. Neste momento, o jogador de 28 anos apenas tem à sua frente um tal de David Beckham como mais concretizador de livre direto.

A glória do Manchester United marcou 18 golos dessa forma, enquanto Ward-Prowse leva 17.

Demorará muito a ultrapassagem?

