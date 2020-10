O selecionador de Inglaterra, Gareth Southgate, vê-se novamente na iminência de ter de substituir jogadores na convocatória por motivos que nada têm a ver com futebol.

Depois de Harry Maguire, que foi detido na Grécia, e de Phil Foden e Mason Greenwood terem sido dispensados do estágio por terem estado com mulheres, violando as regras de segurança estabelecidas devido à pandemia de covid-19, agora é a vez de Tammy Abraham e Jadon Sancho e Ben Chilwell estarem em apuros.

Os três jogadores estiveram numa festa surpresa de aniversário para Tammy Abraham com cerca de 20 pessoas, ou seja, violava «regra de seis» imposta pelo governo, que limita o número de pessoas permitidas em ajuntamentos precisamente para seis.

Jadon Sancho, Tammy Abraham and Ben Chilwell all broke COVID-19 rules this weekend and attended a party in London.



Dortmund are furious with Sancho because he has missed the last two games with illness and didn’t attend training all week. pic.twitter.com/unDSRJQLTj