Com a Premier League suspensa, David Luiz aproveitou para recordar as várias etapas da carreira. O internacional brasileiro contou que saiu de casa com apenas 14 anos, lembrou a chegada ao Benfica, clube pelo qual se «apaixonou».



«Deixei a minha casa quando tinha 14 anos para tentar jogar futebol. Foi muito complicado. Não sabia bem o que estava a fazer e quão difícil iria ser. No entanto, foi mais difícil para os meus pais, porque estavam a deixar o seu filho querido sair de casa e não sabiam como poderiam tratar dele à distância. Lembro-me que demorava 36 horas para chegar de autocarro a Salvador. Nessa altura era apenas uma criança que estava a sair de casa e a ter a liberdade de jogar futebol. Depois disso percebi as dificuldades pelas quais iria passar. Mas como já disse antes, a paixão estava aqui e tinha um objetivo. Disse à minha mãe que iria voltar e iria dar-lhe uma casa», referiu, em entrevista ao canl de YouTube OTRO.



O futebolista do Arsenal explicou que como se tornou defesa. A história é caricata, mas prova o carácter do central.



«A minha vida no futebol foi um pouco louca e tive de tomar muitas decisões rápidas para me tornar profissional. Lembro-me que tive de mudar de posição aos 16 anos quando jogava num escalão acima. Estava sempre no banco. Dois colegas lesionaram-se e o treinador disse que não tinha mais defesas. Mal ele disse isso, entrei no seu escritório e disse 'tens aqui um'. O clube estava na terceira divisão e acabou por dar muitas oportunidades aos jovens. Foi aí que surgiu a minha chance de ser futebolista», disse.



David Luiz deixou o Brasil em janeiro de 2007 para assinar pelo Benfica e a primeira memória que lhe surge é a de sentir frio. Porquê? Não tinha qualquer roupa de inverno.



«No Vitória dei o meu melhor e surgiu a possibilidade de ir para o Benfica. Só temos de acreditar e tentar fazer coisas grandes, porque se não tentares, nunca saberás se podes ou não. Nessa altura pensei para mim 'miúdo, vai e aproveita'. Estava feliz por entrar num avião, por ter a possibilidade de ir em executiva logo na minha primeira viagem, por estar a desfrutar de todos os momentos. Cheguei à Europa sem um casaco e sem qualquer roupa de inverno porque chegava de Salvador. Cheguei no último dia de janeiro e estava tanto frio em Lisboa... Mas era um sonho e era um miúdo feliz a viver o seu sonho, porque no Brasil todos os jogadores querem ter a oportunidade de jogar na Europa. Estava ansioso por ver o que podia fazer», rememorou.



De resto, na primeira partida em que esteve no banco de suplentes dos encarnados, David Luiz admitiu que ligou aos amigos para o tentarem ver na televisão.



«Lembro-me do primeiro jogo. Fui para o banco e liguei aos meus amigos e disse-lhes 'liguem a televisão e tentem ver-me'. Recordo-me da minha primeira ida ao centro comercial com a minha irmã. Fomos lá e começámos a comprar roupa para nós, grandes casacos, sabes, para ter algum estilo e adaptarmo-nos à Europa. Foi a primeira vez que experimentei um fato e gravata. Lembro-me de tudo», contou, entre risos.



Após quatro épocas na Luz, David Luiz mudou-se para Londres, uma decisão «complicada» que teve de tomar.



«Decidi ir para o Chelsea no último dia de mercado e não foi uma decisão fácil, porque adorava Portugal, adorava o Benfica e estava muito bem adaptado. Já me tinha acostumado ao tempo. Foi complicado, mas foi uma grande decisão. Fui para a melhor liga do mundo e fui para um clube onde ganhei imensas coisas e aprendi imenso», concluiu.



A entrevista de David Luiz na íntegra: