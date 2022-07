Apesar de ainda não ter disputado qualquer jogo a pré-época devido a lesão, Fábio Vieira já conquistou os colegas do Arsenal. Smith Rowe apresentou o internacional sub-21 português aos adeptos, deixou-lhe elogios e comparou-o a Bernardo Silva.



«O Fábio Vieira é muito parecido com o Bernardo Silva. Tem qualidade de passe, o pé esquerdo dele é muito bom e gosta de criar oportunidades de golo assim como ser ele próprio a finalizá-las. Já joguei contra ele e por isso posso falar sobre dele. Penso que os adeptos deveriam estar verdadeiramente entusiasmados. No Euro de sub-21, Portugal venceu-nos por 2-0 e o Fábio esteve a um nível inacreditável nesse jogo», começou por dizer, em entrevista ao «Evening Standard».



O médio ofensivo, de 21 anos, vai discutir um lugar na equipa inicial de Arteta com o ex-FC Porto, mostrando-se disponível para jogar numa outra posição - na época transata jogou várias vezes a partir da esquerda.



«Quando és jovem, não queres muito saber em que posição jogas, só queres é estar a jogar. Estou disponível para o que o mister pedir, veremos o que vai acontecer», frisou.



Fábio Vieira custou 35 milhões de euros ao Arsenal depois de uma temporada de grande nível no FC Porto, na qual marcou sete golos e fez 16 assistências. De resto, o negócio pode ascender aos 40 milhões de euros mediante a concretização de determinados objetivos.