A rapidez do processo da transferência de Fábio Vieira do FC Porto para o Arsenal surpreendeu até o próprio jogador.

«Foi rápido para mim também», começou por dizer, entre risos, em entrevista ao The Athletic. «Mas senti-me pronto», acrescentou.

«Sempre foi um sonho meu jogar pelo FC Porto quando era criança. Mas o meu verdadeiro sonho era jogar na Premier League», vincou, antes de explicar os motivos que o levaram a aceitar a oferta dos gunners.

«As conversas com o treinador [Mikel Arteta] e o Edu [coordenador técnico do Arsenal] foram muito importantes. Eles disseram que me queriam no Arsenal. Gostei do projeto porque eles querem que os jovens jogadores da equipa compitam entre si, joguem juntos durante três ou quatro anos», revelou.

«Eles falaram com o FC Porto e o meu agente, as coisas aconteceram de forma muito rápida e tranquila. Estou muito feliz por estar aqui agora. Foi uma escolha fácil: o Arsenal é um clube histórico.»

Na Premier League, são vários os exemplos de compatriotas que Fábio Vieira quer seguir. «É a melhor liga do mundo. Inglaterra sempre foi muito atrativa para mim. Grandes jogadores portugueses já jogaram aqui: Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Moutinho, João Cancelo. Eu quero segui-los.»

O internacional sub-21 português confessa que idolatra Ronaldo e Lionel Messi. «Eu gosto do Messi por causa do estilo de jogo. É como o meu – canhoto, algumas das mesmas qualidades. E o Ronaldo não por ser português, mas pelo trabalho árduo e pela mentalidade. É incrível. E faz muitos golos. São jogadores incríveis.»

Fábio Vieira detalhou ainda que gosta de «futebol bonito, com posse de bola e qualidade», já que se descreve como um «jogador ofensivo». O médio luso explicou como pode encaixar no sistema de Arteta, mas assumiu que ainda precisa de melhor o aspeto físico do seu jogo, algo que já vinha a trabalhar com Sérgio Conceição.

«O treinador disse-me que sabe que posso jogar como médio – n.º 8 e n.º 10 – ou na ala. Eles sabem que sou um jogador versátil. Prefiro jogar a n.º 10. É a minha posição de origem.»

«A Premier League é mais intensa, mais física. Não sou um jogador físico, então tenho de trabalhar duro e construir o meu físico. Mas, para mim, a minha inteligência e a minha qualidade são mais importantes. Em Portugal, nunca tive problemas com o lado físico», reconheceu.

«Os momentos defensivos são muito importantes no futebol, especialmente na Premier League, que é mais física, mais poderosa. Estou focado nisso. Os meus treinadores no FC Porto trabalharam comigo na época passada para melhorar a minha capacidade física e a minha concentração nos momentos defensivos», acrescentou.

Fábio Vieira destacou ainda a importância dos dois companheiros portugueses no Arsenal, Cédric e Nuno Tavares, tendo também serenado os adeptos, que ficaram apreensivos após a publicação de uma fotografia em que surgiu com uma bota protetora.

«É uma pequena lesão que tive com a seleção [sub-21] há um mês. Agora, estou muito bem. Ainda não estou a treinar a 100 por cento, mas estou a fazer corrida. Dia após dia, estou a melhorar. E dentro de alguns dias, estarei de volta aos treinos completos com os meus companheiros de equipa», concluiu.