O futebol inglês está de luto pela morte de Trevor Francis.



O antigo treinador e jogador faleceu, esta segunda-feira, aos 69 anos, informou a família em comunicado.



«Trevor Francis faleceu aos 69 anos. Ele teve um ataque cardíaco no seu apartamento esta manhã, em Espanha. Em nome da família, isto foi um grande choque para todos. Estamos todos muito consternados. Foi um jogador lendário, mas também uma pessoa extremamente gentil», lê-se no comunicado divulgado pela Sky.



Trevor Francis está na história do futebol inglês: foi o primeiro jogador a ser transferido por um milhão de libras quando em 1979 trocou o Birmingham City pelo Nottingham Forest. Ao serviço do Forest, o avançado conquistou duas Taças dos Campeões Europeus e uma Supertaça europeia.



Além do Nottingham e Birmingham, Trevor Francis jogou ainda nos norte-americanos do Detroit Express, no Man. City, Sampdoria, Atalanta, QPR, Rangers e Sheffield Wednesday e vestiu 52 vezes a camisola da seleção, marcou 12 golos e esteve no Campeonato do Mundo de 1982. Como treinador passou por QPR, Birmingham, Crystal Palace e Sheffield Wednesday.