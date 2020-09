Definitivamente uma das semanas mais difíceis da curta carreira de Mason Greenwood. Poucos dias após ter sido expulso da concentração da seleção inglesa por quebrar as regras da covid-19 e ter posto, juntamente com Phil Foden, em risco os restantes companheiros de equipa, o avançado do Manchester United vê-se envolvido numa nova polémica.

O jornal Sun divulgou um vídeo no qual Greenwood surge a inalar óxido nitroso, uma substância habitualmente utilizada para fins médicos, mas altamente perigosa quando inalada para fins recreativos, podendo causar alucinações, dores de cabeça, paranóia e, no limite, danos cerebrais graves.

«Estou ciente dos riscos para a saúde associados a esta prática e aceito que o facto de ter experimentado, como se vê nestas imagens antigas, foi uma atitude infeliz da minha parte», referiu Greenwood num comunicado citado pela BBC Sport.

«Tenho 18 anos e estou em constante aprendizagem. Porém, esta semana também aprendi que serei julgado de forma mais veemente por causa da minha carreira como futebolista e devo respeitar isso no futuro. Estou determinado em retribuir a confiança que me foi depositada pelos meus treinadores.

O óxido nitroso é urbanamente conhecido com a droga do riso.