Erling Haaland ameaça pulverizar vários recordes do futebol inglês. O internacioal norueguês tem 14 golos em oito jogos e parece imparável nesta fase. Após o dérbi de Manchester, Guardiola explicou a diferença entre Haaland e Lionel Messi, jogador com quem trabalhou no Barcelona.



«Sim, a diferença é que o Errling precisa de todos os seus companheiros. Quando chega à área é inacreditável. O Messi tem a habilidade para fazer isso sozinho», referiu, as microfones da BeIN Sports.



Refira-se que o atacante dos «citizens» marcou o terceiro hat-trick seguido em jogos da Premier League disputados no Etihad no dérbi da cidade contra o Manchester United.