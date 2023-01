Pep Guardiola recorreu à ironia para criticar a decisão de arbitragem que permitiu ao Manchester United empatar a partida com o Manchester City e iniciar a reviravolta no marcador.



«Parabéns ao United. As pessoas vão perceber o quão porreiro o Man. City é. Foi um jogo fantástico. Controlámos melhorar as transições do adversário na segunda parte contra o Rashford e outros jogadores rápidos. Mostrámos o espírito certo para isso. Estivemos perto e temos de melhorar quando sofremos golos, de ser mais estáveis. No geral não tenho arrependimentos. Não quero saber se não ganhamos a Taça da Liga ou a Premier League, vamos tentar. Não quero saber quando uma equipa joga como nós jogámos. Há muitos pontos em disputa. Temos de ter boas exibições. Neste tipo de jogos temos sempre algumas dificuldades», começou por dizer.



«Lance do golo? O Rashford estava fora de jogo, o Bruno não. O Rashford distraiu o meu guarda-redes e os defesas. É o que é. Sei em que estádio jogámos. É difícil para os árbitros nestes estádios», acrescentou.

O catalão foi ainda questionado acerca de uma alguma confusão no final do encontro com jogadores adversários ou com a equipa de arbitragem. «Não aconteceu nada. Sei comportar-me. Acabámos à frente do United nos últimos cinco ou seis anos. Sei exatamente como comportar-me.»

O Manchester City perdeu por 2-1 em old Trafford e foi alcançado pelo rival United no segundo lugar da Premier League.

