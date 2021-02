Jordan Henderson foi operado a uma lesão sofrida no adutor no dérbi contra o Everton, informou o Liverpool.



Apesar da intervenção cirúrgica de que foi alvo, os reds não avançaram com um data para o regresso do seu capitão, adiantando apenas que este estará de fora dos relvados pelo menos até depois da paragem para as seleções.



Lembre-se que o internacional inglês juntou-se à longa lista de ausências do Liverpool onde se encontram Van Dijk, Joe Gómez, Fabinho e Matip.