Um incêncio deflagrou, esta quarta-feira, junto ao St. Mary's Stadium, o recinto do Southampton. O incidente criou um enorme aparato junto ao estádio, com estradas cortadas e os bombeiros a tentarem apagar as chamas.

O Southampton tinha jogo marcado para as 20h desta quarta-feira, diante do Preston North End, mas em comunicado já confirmou o adiamento do encontro. O clube agradece a cooperação das autoridades e do próprio adversário e refere que a segurança dos adeptos está em primeiro lugar.

Além disso, o Southampton acrescenta que o jogo será realizado numa data a marcar e os bilhetes continuam ativos para esse mesmo dia.