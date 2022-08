O Manchester City-Chelsea é o jogo de maior cartaz da terceira ronda da Taça da Liga inglesa, ditou o sorteio realizado esta noite.



Por sua vez, a armada lusa do Wolverhampton vai medir forças com o Leeds United enquanto o Man. United de Dalot, Ronaldo e Bruno Fernandes recebe o Aston Villa. Por sua vez, o Liverpool de Jota e Fábio Carvalho defronta o Derby Conty.



Por último, Cedric e Fábio Vieira, portugueses que jogam no Arsenal, tem duelo marcado com o Brighton.



O sorteio completo da terceira ronda da Taça da Liga inglesa:



Man. City-Chelsea

Arsenal-Brighton

Man. United-Aston Villa

Liverpool-Derby County

Bournemouth-Everton

Burnley-Crawley Town

Bristol City-Lincoln City

Stevenage-Charlton

MK Dons-Morecambe

Newcastle-Crystal Palace

Southampton-Sheffield Wednesday

Brentford-Gillingham

Leicester-Newport

West Ham-Blackburn Rovers

Wolves-Leeds

Nottingham Forest-Tottenham