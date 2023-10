Darren England, o árbitro responsável pelo VAR no jogo entre o Tottenham e o Liverpool - e pela imensa polémica que abalou a arbitragem em Inglaterra, ao validar uma má decisão do árbitro de campo, que anulou um golo a Luis Dias, dos ‘reds’ - não voltará a estar em jogos do Liverpool esta época.

A revelação é feita pelo jornal The Telegragh, esta quarta-feira. No entanto, Darren England não deve ser despedido, como já sucedeu noutros casos.

O erro, assumido ainda durante o jogo pela associação de árbitros profissionais, suscitou dúvidas sobre o funcionamento do VAR e até levou Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, a pedir a repetição do jogo.

O jornal The Telegraph afirma que Darren England e Dan Cook - que estava no papel de assistente no VAR – estão a ser apoiados pelo líder da arbitragem em Inglaterra, o ex-árbitro Howard Webb. Isso, apesar de terem sido suspensos e afastados dos jogos da próxima jornada da Premier League.

A seguir haverá paragem na competição, por causa dos jogos das seleções. Os responsáveis pelo futebol inglês esperam que a polémica acalme durante essa pausa.

No passado sábado, England não entendeu que o árbitro Simon Hooper tinha anulado o lance e, na comunicação entre ambos, disse que a verificação estava «completa».

Quando se apercebeu que o golo, afinal, tinha sido anulado, já nada podia fazer. A conversa entre os juízes responsáveis pelo VAR, entretanto divulgada, chega a ser aflitiva! O protocolo do VAR não prevê a interrupção do jogo.

Howard Webb tem a reputação de ser implacável com erros grosseiros de arbitragem. Já afastou os antigos árbitros Lee Mason e Mike Dean, que trabalhavam apenas no VAR depois de acabarem a carreira no campo, na sequência de decisões erradas.