Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, pediu a repetição do jogo com o Tottenham, devido ao erro da equipa de arbitragem que anulou um golo a Luis Díaz, quando os reds estavam em inferioridade numérica o marcador a zeros – os spurs venceram por 2-1.

Esta terça-feira, o PGMOL, organismo responsável pela arbitragem em Inglaterra, divulgou os áudios do VAR desse jogo, que confirmam o «erro humano significativo». O VAR reviu a jogada do golo de Luis Díaz, confirma que não é fora de jogo e refere que a verificação está «completa», sem que se tenha apercebido que o árbitro Simon Hooper tinha anulado a jogada. A decisão de campo foi, por isso, mantida. Os responsáveis pelo VAR deram conta do erro logo de seguida, mas já nada havia a fazer, porque o jogo tinha sido retomado.

«[A divulgação] do áudio não mudou nada. Eu não estava interessado em saber por que é que as coisas aconteceram como aconteceram, porque eu sabia - vi o resultado, vi o golo. Não contou, mas eu não estava à espera do áudio ou de um comunicado», disse Jurgen Klopp em cofnerência de imprensa, esta quarta-feira.

«Foi um erro, não fizeram de propósito, mas a única solução devia ser a repetição do jogo. Digo isto como pessoa do futebol, não como treinador do Liverpool. Provavelmente não vai acontecer, porque vão argumentar que depois todas as equipas pediriam, mas isto é uma situação sem precedentes», prosseguiu.

«Se isto acontecer novamente, acho que a repetição seria a coisa certa a fazer, ou o árbitro teria a oportunidade de reunir os dois treinadores e dizer "desculpem, cometemos um erro, mas podemos resolver isto, deixar o Liverpool marcar um golo e começamos a partir daí.»

«Não estou zangado com ninguém. Eles [os árbitros] cometeram um erro e sentiram-se pessimamente naquela noite, tenho a certeza. Isso é o suficiente. Ninguém precisa de um castigo adicional», concluiu.