Thomas Tuchel continua sem averbar qualquer derrota desde que chegou ao comando técnico do Chelsea e, de certa forma, fez história nesta quarta-feira ao tornar-se no primeiro treinador da história dos Blues a estar invicto nos primeiros 13 jogos.

O alemão, que começou a época no PSG, estreou-se no banco dos ingleses no final de janeiro e desde então somou nove vitória e quatro empates.

José Mourinho, por exemplo, esteve invicto nos primeiros dez jogo na primeira aventura no Chelsea, em 2004.

Os bons resultados do Chelsea desde a chegada de Tuchel traduzem-se, para já, num quarto lugar na Premier League e presença nos quartos de final da Liga dos Campeões.

