Impotência clara do Atlético de Madrid perante o Chelsea. Os londrinos voltaram a bater os colchoneros, desta feita por 2-0, e confirmaram o apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões.



Depois de terem perdido pela margem mínima, os madrilenos precisavam de vencer em Stamford Bridge para seguir em frente. Simeone apostou em Félix junto a Suárez conservando as peças habituais.



Apesar da boa entrada espanhola, foram os blues quem criaram perigo com Werner a atirar ao lado num remate à meia volta. Pouco depois, o Atleti ficou a pedir penálti num lance em que Azpilicueta puxou a camisola de Carrasco.



O Chelsea acabaria por aumentar a vantagem na eliminatória numa jogada... típica do Atlético. Numa saída rápida, Havertz lançou Werner em velocidade e o alemão cruzou rasteiro para o desvio de Ziyech por entre as pernas de Oblak.



A partir daí Félix assumiu-se como a principal figura ofensiva da equipa de Simeone. O internacional português criou as melhores oportunidades da sua equipa, mas encontrou em Mendy um muro intransponível. O duelo entre ambos começou aos 40 minutos com o gaulês a levar a melhor.



O conjunto de Tuchel voltou para a segunda parte decidido a acabar definitivamente com as esperanças do rival. No primeiro quarto de hora, valeu ao Atlético um gigante chamado Oblak que defendeu com categoria as tentativas de Werner e Ziyech.



Simeone sentiu que precisava de mudar e trocou Suárez por Correa. O uruguaio não gostou da substituição, esboçando um sorriso irónico enquanto se sentava nas bancadas de Stamford Bridge. A verdade é que nem essa troca nem a de Trippier por Lemar surtiram efeito. O Atleti era uma equipa sem uma estratégia e completamente dominado por rival. Valeram, lá está, os momentos individuais de Félix que viu Mendy negar-lhe o golo novamente.



Nos derradeiros dez minutos, Savic foi expulso por agredir Rudiger e a eliminatória ficou praticamente entregue. Ainda assim, Félix teve tempo para um último braço de ferro com Mendy: ganhou o francês.



O Chelsea fez o 2-0 no último minuto por Emerson (estava há escassos segundos em campo!) num lance de contra-golpe e confirmou o que mostrou na primeira mão, em Bucareste: é muito mais equipa que o Atlético.