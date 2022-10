Erling Haaland marcou um hat-trick pelo terceiro jogo consecutivo da Premier League no Etihad. Como é habitual, o internacional norueguês levou a bola de jogo para casa.



Os colegas de equipa e membros do staff técnico dos «citizens» assinaram a bola como manda a tradição. Entre todas as assinaturas e dedicatórias, Aymeric Laporte destacou-se pela frase bem-humorada. «Aqui vamos nós outra vez. Já assinei mais bolas tuas do que contrato. Felicidades, titã», escreveu o central.



Recorde-se que Haaland tem 14 golos marcados em oito jogos (!) da Premier League.



La dedicatoria del #14 (Laporte) a Haaland por su hat trick: "Here we go again. I signed more of your balls than contracts. Congrats titan" (Ahí vamos otra vez. He firmado más balones tuyos que contratos. Felicidades, titán). 😅 pic.twitter.com/Gfd75Y2aAX