Surpresa em Anfield: 47 anos depois, o Burnley triunfou na casa do Liverpool e agudizou a crise da equipa de Jurgen Klopp na Premier League. Um golo de Ashley Barnes, aos 83 minutos, de penálti, fez a diferença no jogo da 18.ª jornada da Premier League.

Um desfecho que voltou a protagonizar algo que não acontecia desde 1974, com a vitória do Burnley na casa dos reds. Mais, foi a primeira derrota do Liverpool em casa, para a Premier League, desde abril de 2017, altura em que perdera pela última vez para o campeonato (1-2 ante o Crystal Palace). Findou assim uma série de 68 jogos sem derrotas caseiras do Liverpool para a prova (55 vitórias e 13 empates), aquela que é a segunda melhor sequência da história, só superada por 86 jogos do Chelsea.

A equipa comandada por Sean Dyche, que vinha de duas derrotas seguidas, jogou com coragem, defendeu bem e saiu a sorrir da casa do campeão inglês, que vive registos raros no passado recente.

Foi a quinta jornada consecutiva do Liverpool sem vitórias – são três empates e duas derrotas – e, além disso, a equipa de Jurgen Klopp somou o quarto jogo seguido sem marcar qualquer golo: o último foi a 27 de dezembro, no empate ante o West Bromwich. Não marcou no empate com o Newcastle (0-0), na derrota com o Southampton (1-0), no empate com o Manchester United (0-0) e esta noite.

Com este resultado, o Liverpool falha a aproximação ao topo da tabela: mantém o quarto lugar, com 34 pontos, a quatro do Leicester (terceiro com 38) e do Man. City (segundo com 38 e menos um jogo) e a seis do líder Manchester United, que tem 40 pontos.

Mais ainda, o Tottenham (quinto com 33 pontos e um jogo a menos) e o Everton (sexto com 32 pontos e menos dois jogos) ficam assim com mais hipóteses de ultrapassarem os reds. O Burnley é 16.º, com 19 pontos.