O Liverpool planeia aumentar a capacidade de Anfield Road para 61 mil adeptos. O projeto está pensado para estar finalizado a tempo da época 2022/2023.

Os atuais líderes da Premier League pretendem começar a expansão antes do final do ano e, para isso, avançaram com a segunda consulta pública do projeto avaliado em 60 milhões de libras (71 milhões de euros), que será submetido em março.

Na primeira consulta, os «reds» obtiveram mais de 800 respostas, em que 93 por cento foram recetivas ao plano. Andy Huges, diretor comercial do Liverpool, referiu que «o feedback dos adeptos tem sido essencial no processo de planeamento desta expansão».