Manchester City e Arsenal empataram sem golos no Clássico da 30.ª jornada da Premier League e deixaram o Liverpool só no topo da classificação.



Com Stones no banco e sem os lesionados Kyle Walker e Ederson, Pep Guardiola apostou em Rúben Dias e Bernardo Silva de início. A primeira parte foi, de resto, dividida com as duas equipas a criarem poucas ocasiões de finalização.



A primeira oportunidade pertenceu aos campeões ingleses com Aké a cabecear na pequena área, mas à figura de Raya. Por seu turno, os «gunners» tiveram um remate de Gabriel Jesus à malha lateral. A primeira parte foi amarrada tal como havia acontecido na primeira parte.



Classificação da Premier League



Apesar do nulo ao intervalo, o City já tinha perdido Aké por lesão o que obrigou à entrada de Rico Lewis. A segunda parte foi totalmente distinta com a formação de Manchester a puxar dos galões e a ameaçar o golo em várias ocasiões.



Bernardo Silva tentou carregar o Man. City para o triunfo, primeiro à esquerda e depois no corredor central. No entanto, Haaland mostrou-se pouco eficaz na finalização e pouco se viu no jogo, anulado por Saliba e Gabriel Magalhães.



Dokú, que tinha sido lançado juntamente com Grealish para os 25 minutos finais, teve nos pés uma boa ocasião para marcar, mas não teve arte nem engenho para desviar o cruzamento de Bernardo para a baliza. Na resposta, Odegaard destacou Trossard nas costas da defesa dos «citizens», mas o belga optou pelo remate - que Ortega travou - em vez de servir Martinelli que estava no lado oposto.



A divisão de pontos no Etihad deixou o Liverpool a esfregar as mãos. Os «reds» têm 67 pontos, mais dois que o Arsenal e mais três que o Manchester City.