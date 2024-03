O Liverpool apanhou um valente susto, mas conseguiu vencer o Brighton com reviravolta (2-1) e vai assistir ao City-Arsenal sozinho no topo da classificação da Premier League.



Os «reds» tiveram uma entrada horrível na partida e aos dois minutos já estavam a perder. Welbeck aproveitou um corte incompleto da defesa adversária à entrada da área para rematar para o fundo da baliza de Kelleher.



Empurrado por Anfield, o Liverpool reagiu e ameaçou o empate por Salah aos nove minutos. A partir daí, a equipa de Klopp dominou por completo o jogo e desperdiçou algumas jogadas perigosas até que o ex-FC Porto, Luis Díaz, beneficiou de um corte imperfeito para bater Verbruggen com um remate em queda.



Com o empate ao intervalo, os «reds» carregaram no arranque da segunda parte à procura da reviravolta. Mac Allister e Szoboszlai falharam o alvo por pouco enquanto Darwin viu Verbruggen brilhar. O guarda-redes neerlandês revelou-se impotente para suster o pontapé de Mo Salah aos 65 minutos depois de um grande desenho ofensivo do Liverpool.

Klopp respirava de alívio, mas poderia ter seguido os minutos finais com mais tranquilidade não fosse o VAR ter invalidado um golo a Díaz após uma assistência fabulosa de Salah (72m). Em desvantagem, o Brighton apenas incomodou o oponente por uma vez sendo que foi o Liverpool quem esteve mais perto de marcar novamente.



À espera do City e Arsenal vão fazer, o Liverpool lidera a tabela classificativa à condição com 67 pontos, mais três que os «gunners» e quatro que os «citizens». Por seu turno, o Brighton é 9.º com 42 pontos.

Classificação da Premier League