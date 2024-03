Suspenso desde outubro passado por um período de 10 meses pelo envolvimento em apostas ilegais, Sandro Tonali é agora acusado de má conduta pela Federação Inglesa (FA), por ter apostado 50 vezes quando já estava no Newcastle.

Segundo o comunicado da FA, o internacional italiano, que no verão trocou o Milan pelos «magpies», cometeu essas 50 infrações entre 12 de agosto e 12 de outubro. A suspensão do jogador de 23 anos só foi aplicada no final de outubro, ou seja, estas apostas em Inglaterra foram realizadas antes do castigo ser conhecido.

O Newcastle reconheceu «uma acusação de má conduta recebida por Sandro Tonali em relação a supostas violações das Regras de Apostas da FA». De acordo com a nota publicada nas redes sociais, o médio italiano está a cumprir «integralmente» o castigo e tem o «total apoio» do clube.

Além dos 10 meses de suspensão, Tonali terá de cumprir oito meses em sessões de terapia contra o vício do jogo.