Gabriel Barbosa reagiu esta terça-feira à suspensão de dois anos com a qual foi castigado por suposta fraude num controlo antidoping: o avançado brasileiro, que já passou pelo Benfica, garantiu que vai recorrer e que acredita que vai ser inocentado numa instância superior.

«Estou dececionado com o resultado do julgamento, mas vou continuar a cooperar com as autoridades desportivas e confiante de que a minha inocência vai ser comprovada e restabelecida pela instância superior», referiu num comunicado.

«Jamais tentei obstruir ou fraudar qualquer exame. Desde o início da minha carreira como jogador de futebol, sempre segui as regras do jogo e nunca utilizei substâncias proibidas. Já fui submetido a dezenas de testes, todos sempre negativos.»