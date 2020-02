Mais de seis meses depois, Leroy Sané está de volta aos relvados. O internacional alemão vai competir na equipa de sub-23 do Manchester City frente ao Arsenal esta noite.



Lembre-se que o extremo de 24 anos sofreu uma lesão no ligamento anterior cruzado do joelho direito na Supertaça Inglesa ante o Liverpool, a 4 de agosto.