Bruno Fernandes esteve envolvido num acidente de viação esta manhã, em Manchester, escreve o Manchester Evening News.



De acordo com a mesma fonte, o internacional português e os restantes envolvidos saíram ilesos do acidente. O médio de 28 anos vai integrar o treino dos red devils, da parte da tarde, com vista ao clássico frente ao Liverpool, marcado para as 20h00 desta terça-feira, em Anfield.



Porventura, Ralf Rangnick abordará o tema na conferência de imprensa prévia ao embate com os «reds».