O Manchester United decidiu terminar o acordo publicitário com a companhia de aviação russa, Aeroflot, cujo nome era habitualmente visto na aeronave que transportava a equipa.



Num curto comunicado os red devils explicam a decisão com os recentes eventos na Ucrânia. «À luz dos eventos na Ucrânia, decidimos cancelar o patrocínio da Aeroflot. Partilhamos a preocupação com os nossos adeptos em todo o mundo e estendemos a nossa simpatia a todos os que foram afetados», lê-se no site do clube.



Lembre-se que este contrato publicitário valia 40 milhões de euros ao emblema inglês.

RELACIONADOS Schalke retira Gazprom das camisolas