O Schalke 04 anunciou esta quinta-feira a decisão de retirar o principal patrocinador das camisolas.

O emblema alemão refere que «perante os últimos acontecimentos e escalada nos últimos dias» da guerra na Ucrânia, o patrocínio dos russos da Gazprom já não vai constar na parte da frente das camisolas. O nome da empresa será substituído pelo do clube.

De resto, esta mudança já foi visível na conferência de imprensa do treinador dos mineiros, Dimitrios Grammozis, que surgiu com o equipamento do clube sem qualquer referência à empresa russa, ao contrário do que acontecia no passado recente.

Além do clube do segundo escalão da Alemanha, a Gazprom, exportadora de gás natural, também patrocina a Liga dos Campeões.