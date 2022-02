O internacional russo Fedor Smolov, apelou à paz nas redes sociais, manifestando-se contra a invasão da Ucrânia por parte das forças armadas da Rússia.

«Sem guerra!», escreveu o futebolista do Dínamo de Moscovo, numa publicação acompanhada pelo emoji de um coração destroçado e uma bandeira da Ucrânia, além de uma imagem totalmente negra.

Smolov, de 32 anos, foi o primeiro futebolista russo a criticar a decisão de Vladimir Putin. O futebolista soma 45 internacionalizações pela seleção principal do seu país.

A Rússia iniciou uma ofensiva militar em território ucraniano ao início da madrugada, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades e tendo como objetivo a «desmilitarização e desnazificação» do país vizinha. Entretanto, as autoridades da Ucrânia deram conta de que existem dezenas de mortos.

O campeonato ucraniano também já foi suspenso e alguns jogadores estrangeiros tentam deixar o país, como o caso do português Nelson Monte.