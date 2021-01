Axel Tuanzebe e Martial foram alvos de insultos racistas nas redes sociais após a derrota do Manchester United frente ao Sheffield United, último classificado da Premier League, em Old Trafford.



O jovem defesa de 23 anos está envolvido no segundo golo dos «blades»: a bola desvia na sua perna antes de bater na trave e entrar na baliza dos red devils.



Após o encontro ambos foram alvos de comentários racistas, o que levou Tuanzebe a eliminar a sua conta no Twitter.



O Manchester United emitiu um comunicado a condenar a atitude dos adeptos, assumindo-se «enojado e revoltado». O emblema inglês apelou a que outros adeptos condenem comentários racistas e sublinhou a dificuldade em identificar «os idiotas anónimos».



«O Manchester United não tolera qualquer tipo de abuso ou discriminação racial (...). A identificação destes idiotas anónimos continua a ser problemática. Pedimos às redes sociais e a quem as regula para aumentar os meios de prevenir este tipo de comportamentos», lê-se no comunicado.