Mohamed Salah foi eleito jogador do ano da Premier League pelos adeptos.



O internacional egípcio terminou o campeonato como melhor marcador a par de Son (23 golos) em 35 jogos, além de ter feito 13 assistências. Esses desempenhos permitiram ao avançado do Liverpool superar a concorrência do companheiro Alexander-Arnold, de Kevin de Bruyne (Man. City), de Foden (Man. City), Conor Gallagher (Crystal Palace) e de Declan Rice (West Ham).



Salah, que recebe a distinção pela terceira vez na carreira, ganhou ainda o prémio referente ao melhor golo da Premier League em 2021/22.