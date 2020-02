O treinador português do Tottenham, José Mourinho, antecipou este sábado «três longos meses» até ao final da época 2019/2020, fruto das três competições nas quais o clube londrino ainda tem em disputa e das importantes ausências por lesão no plantel. Mourinho reforçou que o seu desejo era mesmo estar a começar a pré-época, com todos à disposição para iniciar o projeto.

«Penso que vou ser repetitivo: amaria estar a 1 de julho, amaria estar na pré-época, a trabalhar com Harry Kane, Sissoko, Son, mas não é possível», referiu Mourinho, em conferência de imprensa, após a derrota deste sábado em Stamford Bridge, ante o Chelsea, por 2-1.

A derrota não só impediu o Tottenham de ultrapassar o Chelsea, no quarto lugar, como aumentou de um para quatro os pontos de desvantagem para o vizinho azul da capital: 44 para 40 pontos. Além disso, o Tottenham foi igualado pontualmente pelo Sheffield United. Mais, o Manchester United, em caso de vitória no domingo, ultrapassa os spurs, pois tem 38 pontos e menos um jogo.

«Temos três longos meses em três competições [ndr: campeonato, Taça de Inglaterra, Liga dos Campeões]. Vão ser três longos meses para nós, mas penso que estes rapazes vão aprender muito com isso. Vão aprender sobre resiliência, esforço, o ir aos limites. É uma experiência difícil para os rapazes, mas uma boa experiência para o futuro», considerou o técnico.

