Jogo emotivo em Londres, onde o Tottenham recebeu e venceu o Southampton por 3-2, no replay da Taça de Inglaterra.

Depois da igualdade [1-1] num primeiro jogo, Spurs e Saints voltaram a medir forças, agora na capital, com a eliminatória a ser definida nos minutos finais.

Um autogolo de Stephens, após remate de Ndombele, abriu o marcador a favor do Tottenham, mas a dupla atacante do Southampton ia mudar tudo.

Shane Long empatou aos 34 minutos e Ings virou para 2-1 aos 72! Mourinho já tinha lançado Gedson Fernandes em jogo e via-se num apuro, com o golo de Ings a chegar num bom período dos Spurs.

Right place 🤝 Right time #EmiratesFACup @SouthamptonFC pic.twitter.com/L26s2yDrR8

From one end... to the other ✨#EmiratesFACup @SouthamptonFC pic.twitter.com/4yogHDm1O2