Afastado da equipa do Arsenal, Ozil está perto de mudar de clube. Durante uma sessão de perguntas e respostas nas redes sociais, o internacional germânico confessou que preferia retirar-se a jogar no Tottenham de Mourinho.



José Mourinho, não perdeu tempo a responder ao campeão do Mundo pela Alemanha, que atualmente representa o eterno rival dos «spurs».



«Quem lhe disse que o Tottenham estava interessado em contratá-lo?», atirou o português.



Lembre-se que Mourinho foi o responsável por contratar Mesut Ozil para o Real Madrid. No entanto, os três anos em que trabalharam juntos ficaram marcados por algumas desavenças conforme relatou o jogador de 32 anos na sua autobiografia.