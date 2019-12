O treinador português do Tottenham, José Mourinho, mostrou-se orgulhoso pelo trabalho da equipa no jogo que terminou com vitória ante o Brighton, por 2-1, esta quinta-feira, realçando que «o espírito na segunda parte foi muito importante»

«Não podemos perder dois jogos seguidos, a taxa de trabalho foi brava. Disse aos rapazes para focarem no jogo e para colocarem toda a energia. Quando perdes um jogo, dói. Se não estás ferido, não estás comprometido. Precisas de ser forte emocionalmente, precisas de recuperar rapidamente e isso não aconteceu hoje. Foi difícil, mas fantástico espírito dos jogadores», afirmou Mourinho, no rescaldo do jogo.

«Não começámos bem, marcámos um golo bonito em fora de jogo e depois eles responderam e marcaram. Foi difícil controlar o Brighton. Fizemos alguns ajustes na segunda parte, igualámo-los numericamente no meio campo e isso deu-nos mais posse», analisou, ainda.

Na conferência de imprensa, o técnico luso defendeu, tal como Jurgen Klopp, que «é um crime jogar outra vez no dia 28», menos de 48 horas após o último duelo, revelando também um episódio da disponibilidade mostrada por Érik Lamela, recentemente recuperado de lesão – não joga desde 22 de outubro – e suplente não utilizado esta tarde.

«Ele estava lesionado, 57 ou 58 dias fora. Treinou duas vezes com a equipa depois deste tempo todo e veio ter comigo e disse: “Penso que precisas de mim, porque tiveste lesões e suspensões, se precisares de mim dez a 15 minutos, estarei lá”. Essas coisas tocam-me», relatou, em contraste com a situação de N’Dombélé, jogador sobre o qual disse não poder «dizer que está lesionado, mas sim que não está em condições».

Com a vitória no Boxing Day, o Tottenham chegou aos 29 pontos, garantindo que não fica, no mínimo, a uma maior distância do quarto lugar ao fim da 19.ª jornada. Mourinho lembrou, em jeito de analogia, o escândalo que afetou o futebol italiano na última década e as equipas que começaram com pontos negativos na liga transalpina para ilustrar a distância pontual que o Tottenham tinha dos lugares de Liga dos Campeões quando pegou na equipa.

«Numa das épocas em Itália, havia equipas com pontos negativos e, no fim da época, podíamos ver o quão afetou essas equipas com pontos negativos. Não posso dizer que no Tottenham comecei com menos 12. Há alguns dias estava a três [do quarto lugar] e tinha oportunidade de ficar igual ao Chelsea. Mas não vais ganhar sempre e a outra equipa não vai perder sempre. É difícil recuperar. Mas queremos estar lá», frisou.