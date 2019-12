O Tottenham venceu esta quinta-feira na receção ao Brighton, por 2-1 , no duelo inaugural da 19.ª jornada da Premier League, a primeira da segunda volta, no jogo de abertura do Boxing Day em Inglaterra.

Depois da derrota caseira ante o Chelsea, a equipa orientada por José Mourinho respondeu com uma vitória em nova aparição perante o seu público, mas a equipa comandada por Graham Potter dificultou - e bem - a vida aos spurs.

Harry Kane até marcou aos 24 minutos e o golo foi festejado, porém anulado depois com a devida indicação do árbitro Graham Scott, com recurso ao vídeo-árbitro, por fora de jogo do avançado inglês.

O golo a valer surgiria ainda na primeira parte, mas para o Brighton. Aos 37 minutos, o defesa Adam Webster correspondeu com uma cabeçada firme e colocada ao livre de Gross, para inaugurar o marcador.

LEIA MAIS: todas as notícias do futebol internacional

A perder ao intervalo, o Tottenham conseguiu reagir na etapa complementar e Harry Kane assinou o 1-1 ao minuto 53, num segundo remate após defesa de Ryan.

O golo de Harry Kane (1-1):

Harry Kane a sus 26 años es de los mejores delanteros del mundo.

Es el cuarto jugador de la #PremierLeague que consigue anotar 8 goles en el #BoxingDay.

Es un goleador, sabe donde estar y sin duda una de las piezas claves de este #Tottenham de #Mourinho.pic.twitter.com/X2jn3kMrpp — Marc Aguado (@marcaguadofut) December 26, 2019

Já com Lo Celso e Eriksen em campo, a equipa de Mourinho completou mesmo a reviravolta, aos 72 minutos. O mesmo Eriksen colocou de forma soberba a bola na área e, de primeira, Aurier serviu Dele Alli para um remate colocado que acabou por ditar uma «chapelada» ao guarda-redes do Brighton.

O golo de Dele Alli (2-1):