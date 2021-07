Antigo jogador do Chelsea, Joe Cole criticou duramente José Mourinho, com quem trabalhou durante cerca de três anos e meio no Chelsea.

No podcast de Jamie Carragher, o ex-internacional inglês afirmou que Mourinho transformou o Chelsea num clube horrível.

«O Chelsea era um bom clube antes do Mourinho, não era? Tínhamos jogadores razoáveis. (...) Éramos uma boa equipa de futebol, ele reconheceu isso», começou por dizer.

«Mas disse: «Quero transformar esta equipa o mais horrível possível para os adversários e toda a gente vai odiar-me. E nós fizemos isso», continuou.

Cole revelou depois que o técnico português começou a entrar em confronto com alguns jogadores: «Ele costumava criticar-me e a mim e a outros jogadores. Depois da derrota com o Barcelona, em Camp Nou [2005], deu uma dura a cada um de nós.»

«Ele disse a um jogador da equipa: ‘Achas que és um jogador de topo? Congelaste em Camp Nou. Não assumiste a bola. És internacional francês, devias ser bom. Crucificou toda a gente», acrescentou.

Em sentido contrário, Joe Cole revela admiração por Carlo Ancelotti: «Quando ele chegou, atrasei-me num jantar e tive de ficar ao pé dele. E ele dá-me um copo de grappa [bebida italiana]. Pensei que era um teste. Mas brindei, bebi e ele a seguir deu-me outro.»

«Abraçou-nos e toda a gente o adorou. É completamente o oposto de Mourinho. Mesmo quando me deixou fora da equipa, eu continuei a adorá-lo. Tinha um jeito brilhante para fazer isso», atirou.