Decorreu esta quarta-feira o sorteio da época 2021/22 da Serie A. A primeira jornada vai colocar frente-a-frente a Roma, de José Mourinho e Rui Patrício, e a Fiorentina, em casa do emblema giallorosso.

Em declarações ao canal DAZN, Joe Barone, diretor-geral da Fiorentina, mostrou-se confiante.

«A viagem a Roma vai ser muito interessante. Eles têm Mourinho, mas nós temos Vincenzo Italiano. É um treinador emergente, muito jovem e com um estilo de jogo particular. Temos total confiança no nosso treinador e no nosso plantel», afirmou Barone.