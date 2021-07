[artigo atualizado]



A AS Roma oficializou na noite desta terça-feira a contratação de Rui Patrício. O guarda-redes sai do Wolverhampton, após 127 jogos em três anos, e junta-se a José Mourinho no novo projeto giallorossi.



Aos 33 anos, Rui Patrício conhece o terceiro clube no percurso profissional e o segundo fora de Portugal. No plantel principal do Sporting esteve 12 temporadas.



Patrício soma 97 internacionalizações e é há várias épocas o dono da baliza da Seleção Nacional. Na Roma terá a concorrência do brasileiro Daniel Fuzato (ex-Gil Vicente) e dos jovens Mateo Cardinalli e Pietro Boer.

A AS Roma informa que o contrato é válido por três anos, até 2024, e implicou um investimento de 11,5 milhões de euros.



«O José Mourinho é um dos melhores treinadores do mundo e não vejo a hora de começar a trabalhar com ele», disse o guarda-redes aos canais oficiais do novo clube.