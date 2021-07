A Roma está muito perto de fechar a contratação de Rui Patrício, sabe o Maisfutebol.



As negociações entre os dois clubes pelo guarda-redes estão bem encaminhadas e a presença de Jorge Mendes na capital italiana deve acelerar o processo. Há, por isso, boas perspetivas de que o negócio fique concluído em breve.



Prestes a entrar no último ano de contrato com os Wolves, o guardião de 33 anos vai custar aos giallorossi cerca de dez milhões de euros.



Depois de 12 épocas no Sporting, Patrício mudou-se para o Wolverhampton em 2018/19: disputou um total de 131 jogos.

RELACIONADOS Roma interessada em contratar Rui Patrício