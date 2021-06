A Roma está interessada na contratação de Rui Patrício, sabe o Maisfutebol.



O internacional português é um dos alvos prioritários de José Mourinho para a baliza e nesse sentido, os dois emblemas já iniciaram conversações.



O guarda-redes, de 33 anos, está a entrar no último ano de contrato com o Wolverhampton, o que poderá facilitar a mudança para a capital italiana.



Em sentido contrário, os Wolves olham para José Sá como um possível substituto do dono da baliza de Portugal. O guarda-redes, de 28 anos, é o dono da baliza do Olympiakos há três épocas e tem mais um ano de contrato, mas pode deixar a capital grega este verão.