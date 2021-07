Francesco Calvo, diretor de operações da Roma, não tem dúvidas: o clube só tem a ganhar com a chegada de José Mourinho.

«Em Roma vive-se um grande entusiasmo, quer na cidade, quer no clube, desde o dia em que anunciámos Mourinho como treinador. A chegada dele permitirá à Roma, como empresa, elevar a fasquia. Mourinho é muito minucioso, os detalhes com que ele se preocupa são fora do normal, daí o nosso entusiasmo e otimismo», afirmou Calvo em declarações ao canal DAZN, à margem do sorteio do calendário da Serie A.