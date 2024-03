Independentemente de todo o sucesso obtido, José Mourinho nunca esqueceu as suas raízes nem com quem se cruzou ao longo da carreira. Mesmo quando não era ainda o «Special One». Paul Dickov, ex-internacional escocês, partilhou uma história sobre o técnico português quando ambos se cruzaram em Largs, em 1989.



«A minha relação com o José Mourinho remonta a 1989. Estava nos sub-15 da Escócia e há um lugar lá chamado Largs que é o equivalente ao St. George's Park [centro de treino da federação inglesa]. Pessoas de todo o mundo, do Brasil, da América do Sul, de todo o lado, costumavam ir para Largs com o Craig Brown e o Andy Roxburg para conseguirem o curso de treinador. Costumávamos limpar as chuteiras e tratar das bolas para as sessões deles e tudo isso. Lembro-me sempre que no último dia... a maioria deles atirava as chuteiras para nós. Mas os tipos mais respeitadores eram dois portugueses que me deram um par de Copa Mundial que eu sempre quis», começou por contar, aos microfones da BBC.



Dos sub-15 da Escócia, o ex-avançado transferiu-se para Inglaterra, onde jogou no Arsenal Luton Town, Manchester City, Leicester City e Blackburn Rovers, entre outros. Precisamente quando estava no Rovers, em 2005, Dickov reencontrou José Mourinho que não se esqueceu do adolescente que tinha conhecido 16 anos antes.



«Avançando rapidamente, o Mourinho ganha a Liga dos Campeões com o FC Porto e assume o Chelsea quando eu assino pelo Blackburn. Fomos jogar com o Chelsea, a Stamford Bridge, e eu estava no túnel pronto para entrar. Não sei se se recordaram, mas o Mourinho costumava passar pelos jogadores e entrar primeiro em campo. Ele passa por mim e diz-me: 'Paul!'. Eu olho e percebo que o Terry, o Lampard e os meus colegas do Blackburn estão todos a olhar para mim. Ele perguntou-me: 'Não te lembras, pois não? Larg 1989. Sempre segui a tua carreira, muito bem'», disse-me.



Além dos clubes referidos anteriormente, Dickov representou ainda o Derby County, Leeds United e Oldham Athletic, clube onde encerrou a carreira.